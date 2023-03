Dai un occhio al tabellino e leggi: 28 occasioni contro quattro, quattordici calci d'angolo a uno, e poi dai un'occhiata al risultato e leggi 2-1. La logica vorrebbe che il risultato sia a favore di chi ha prodotto di più nel corso della partita. Poi, però, gratti gratti e scopri che si tratta di Spezia-Inter: ovvero, dell'ennesima sfida esterna persa dalla squadra di Simone Inzaghi che cede ai bianconeri di Leonardo Semplici nella maniera più incredibile, e non solo per i numeri prodotti. L'Inter sembra avere il pieno controllo della partita, nel primo tempo non concede nulla all'avversaria e non sembra farsi abbattere nemmeno dal rigore fallito da Lautaro Martinez, ipnotizzato da Barlomiej Dragowski, spingendo e creando.

Nella ripresa, però, passano pochi minuti e Daniel Maldini firma il suo derby del cuore personale colpendo l'Inter alla prima, seria occasione avuta dalla squadra di Leonardo Semplici. Sembra già abbastanza per scrivere un finale grottesco, ma siamo solo al 55esimo. Inzaghi prova subito a schierare l'attacco pesante giocandosi quattro cambi in una volta, ma non riesce a trovare il pertugio giusto almeno fino a quando Denzel Dumfries si fa abbattere da Salva Ferrer procurandosi un nuovo rigore che questa volta Romelu Lukaku trasforma. Cambia la partita? Sì, ma clamorosamente in peggio: perché dopo tre minuti Dumfries è protagonista al contrario causando il rigore col quale Mbala Nzola firma il definitivo 2-1 che spinge di nuovo nel tunnel i nerazzurri. Che con questa arrivano a otto sconfitte stagionali, un bilancio che non si verificava dal 2011-2012, di cui sei lontana da San Siro, le ultime due consecutive. Esulta Semplici che ottiene la prima vittoria della sua gestione degli Aquilotti, piange Inzaghi che ormai si ritrova a curare quella che sembra una sorta di agorafobia dei suoi uomini, che fuori casa ne combinano una più di Bertoldo in Francia. E martedì, si va a Porto per il ritorno di Champions...

