Come ha affrontato Yann Sommer il fatto di essere un po' undersized per il ruolo di portiere? I suoi 183 centimetri rappresentano un inedito per un estremo difensore di livello internazionale come lui, ma il numero uno dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi al podcast 'Copa TS', ha fatto capire che la cosa per lui non rappresenta più un problema: "Non me ne preoccupo più. Naturalmente, quando ero più giovane, era più un problema, ma ho avuto la fortuna di avere allenatori che non davano molta importanza all'altezza. Perché se avessi avuto allenatori che dicevano di aver bisogno di un portiere alto 1,90 metri, probabilmente non sarei diventato un professionista".

Sommer ha poi svelato su quali aspetti ho lavorato: “Poi mi sono detto che avrei dovuto essere migliore in altri ambiti rispetto a un grande portiere. Dovevo poter saltare più in alto, essere più esplosivo, avere passaggi migliori e più veloci, essere più agile eveloce a terra. Ho lavorato tanto e duramente su tutte queste cose”.

