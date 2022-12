Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf tocca anche il tasto Inter parlando di Lautaro Martiez e André Onana, allenato dall'olandese nel Camerun: "Lautaro è un grande giocatore ma non paragoniamo il ruolo che ha nell’Argentina e nell’Inter. In nerazzurro ha quasi il peso di Messi in nazionale. Crescerà ancora e al Mondiale 2026 farà molto bene. Onana è un grandissimo portiere, un uomo intelligente, curioso, che si interessa, si espone. Io credo tornerà a giocare con la nazionale".