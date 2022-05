Juventus-Inter si avvicina e Alexis Sanchez non perde tempo per infiammarla. A poco più di una settimana dalla finale di Coppa Italia, il Niño Maravilla posta l'esultanza sfrenata dopo il gol last minute nell'allenamento di oggi accompagnata da un dolce ricordo di gennaio: "Oggi in allenamento quasi come il minuto 121 di Supercoppa" scrive il cileno in una story su Instagram, ricordando la zampata di San Siro che ha regalato il trofeo all'Inter.