Dopo il meeting svolto un paio di giorni fa con l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni per discutere dell'opzione ristrutturazione San Siro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si dice "soddisfatto dell'incontro avuto" come si legge nella parafrasi fatta dalla Repubblica sull'edizione milanese del quotidiano odierno: "Rispetto il fatto che i club non si possono esprimere fino a che non hanno la certezza, che oggi non ho nemmeno io, che si possano fare i lavori continuando a giocare. Però ho trovato senz'altro interesse". Gi nei prossimi giorni WeBuild, l'azienda che si è proposta ad attuare il piano di ristrutturazione, comincerà le rilevazioni nell'impianto e le simulazioni ingegneristiche.

