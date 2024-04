A margine della presentazione del suo libro 'Il Realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole', che si è svolto presso il Bar del Tennis del Foro Italico a Roma, Arrigo Sacchi ha risposto alle domande dei cronisti presenti, spiegando, tra le altre cose, quale sia la differenza tra uno stratega un tattico nel calcio: "Thiago Motta è uno stratega, Allegri un tattico - le sue parole riportate da MilaNews.it -. Simone Inzaghi sta cambiando. E' sempre stato un bravo ragazzo, modesto, e questa cosa conta. Oggi uno si diverte a vedere giocare l'Inter. Peccato per la Champions, ha sbagliato una volta sola e ha pagato subito. Però sta facendo molto bene, deve continuare così".

E ancora: "Lo stratega è quello che ha un progetto e sa come arrivarci. Il tattico è quello che aspetta l'errore dell'avversario. Pioli? Cerca di essere uno stratega, sta lavorando per questo: non è che in tre giorni puoi cambiare. Gli allenatori devono imparare a scegliere loro i giocatori: se sei un direttore d'orchestra, hai bisogno di un pianista e ti portano un batterista, non vai avanti...".

