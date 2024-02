"La meraviglia di Brahim Diaz con la maglia del Real Madrid in Champions, la costante crescita di De Ketelaere con l’Atalanta, il ruolo sempre più determinante di Calhanoglu nell’Inter capolista. Sono tre motivi di rimpianto per il Milan, su questo non c’è dubbio, perché erano giocatori rossoneri che, per una ragione o per l’altra, se ne sono andati". Lo scrive stamane Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

Così a riguardo del turco nerazzurro: "Calhanoglu è un vero rimpianto, forse il più grosso: sta dimostrando di essere un regista di altissimo livello. Al Milan giocava da trequartista, all’Inter fa il play ed è al centro della manovra. Ha personalità, visione di gioco e un tiro preciso e potente. Sì, per il Milan lui è da inserire nella lista dei rimpianti".

