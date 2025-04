Simone Inzaghi è un fenomeno. Parola di Karl-Heinz Rummenigge, che ai microfoni della Bild si è espresso sul tecnico dell'Inter e sul match di Champions League contro il Bayern Monaco: "Per me è una sorpresa positiva, perché in Italia se ne è parlato molto. Seguo ancora l'Inter, la mia ex squadra, e penso che Inzaghi sia un fenomeno. Ha già vinto parecchio a livello nazionale e probabilmente vincerà anche lo scudetto quest'anno. E sta andando bene anche a livello internazionale. Ero a Istanbul nel 2023 quando giocò con l'Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City: con un pizzico di fortuna, avrebbe potuto vincere anche quella", aveva dichiarato a margine della Infinity League.

Sempre a proposito dei nerazzurri, Kalle aggiunge: "L'Inter ha una grande difesa. La loro difesa è di prim'ordine! E davanti, hanno anche un buon attacco con Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Penso che il Bayern sia migliore a centrocampo. Dobbiamo cercare di ottenere un risultato decente nella gara di andata a Monaco, perché le cose saranno calde a San Siro".

