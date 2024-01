"È’ ovvio che l’Inter sia la squadra più forte, ma questo non vuol dire che sicuramente passerà il turno. Spero però, che quella di questa sera, possa essere una gara bellissima e divertente. Sono due squadre che giocano bene a calcio, chi farà più errori perderà il match". Intervistato da Tag24.it, il doppio ex Ruben Sosa inquadra così la semifinale di Supercoppa Italia tra Inter e Lazio.

L’Inter però è reduce da un grande percorso di crescita. Dalla finale di Champions League in poi, ha dimostrato di essere una squadra europea. E’ al livello dei top club?

"Credo proprio di sì. L’Inter è tornata ad essere il grande club che era un tempo. Questa squadra ha un grande allenatore. Ho conosciuto Inzaghi ai tempi della Lazio e so di che persona stiamo parlando. Conosce i capitolini e questa sera i biancocelesti dovranno affrontare una doppia partita: contro la squadra e contro il mister".

Anche per lui, però, è una gara dal sapore particolare…

"Eh sì, lo ha raccontato tante volte. E’ stato tantissimi anni alla Lazio e ha tanti amici a Roma. Per lui sarà ancora più difficile, ma è uno ambizioso e vorrà vincere a tutti i costi. E’ un allenatore molto preparato, intelligente, ha reso l’Inter ancora più forte. Per lui sarà testa o cuore".