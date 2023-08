"Il Benfica sta per concludere l'affare Anatolij Trubin". Lo scrive su Twitter Fabrizio Romano, che parla di un'offerta ufficiale presentata allo Shakhtar da 10 milioni di euro di quota fissa più un di milione di bonus. "L'accordo includeva anche una clausola di vendita del 40% allo Shakhtar - viene precisato -. Primi contatti rivelati quattro giorni fa, affare ora sul punto di essere concluso".

Benfica are close to completing Anatolij Trubin deal! Official bid submitted to Shakhtar: €10m fixed fee plus €1m add-ons 🚨🇺🇦 #Benfica



Deal also included 40% sell-on clause to Shakhtar.



First contacts revealed four days ago, deal now on the verge of being done. pic.twitter.com/E2yAPFSTac