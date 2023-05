Nel momento caldo della stagione, l'Inter si ritrova. Anche a Roma si è finalmente vista un'Inter diversa, tenace, grintosa, concentrata e determinata. Una partita molto tesa, sentita per la posta in palio e non solo, fisica ma vinta dai nerazzurri 2-0. Finalmente capitalizzate anche le occasioni create, non tantissime e questo sottolinea la bravura in fase di finalizzazione, nel primo tempo con Dimarco ben servito da Dumfries sul secondo palo, con Lukaku nella ripresa, che ringrazia il regalo di Ibanez che regala palla a Lautaro che mette il belga davanti la porta. Nel finale Lautaro sfiora la gioia personale colpendo la traversa.

In mezzo tanti scontri, tanto agonismo, tanto tatticismo, l'ha spuntata l'Inter ed è un successo fondamentale non solo perché è uno scontro diretto, ma perché manda un ulteriore segnale a distanza al Milan che oggi aveva battuto la Lazio riportandosi in zona Champions, nell'altro scontro diretto Roma-Milano della giornata. Proprio quel Milan che, probabilmente senza Leao, sarà avversario dell'Inter mercoledì nell'andata della semifinale di Champions. Ma troverà un'Inter in forma, sia fisica che mentale.