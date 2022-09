Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Andrea Ranocchia, fresco di ritiro, per certi versi forzato, dal calcio giocato. Le parole dell'ex nerazzurro non sono banali.

Ranocchia, come sta?

"Benino. Diciamo ‘beninino’... Sono un po’ frastornato. Devo rimettere insieme i pezzi".

Perché ha deciso di lasciare il calcio malgrado un contratto fino al 2024?

"Non c’è stato un singolo episodio scatenante. Da aprile, complici anche una serie di questioni private, ho iniziato a sentire meno entusiasmo per il calcio. Ho sperato fosse solo un momento. All’Inter stavo bene con tutti".

A proposito di Inter, come è andata la separazione?

"Il mio contratto scadeva a giugno, Piero (Ausilio) mi ha spiegato che dovevano fare tutta una serie di valutazioni. Io volevo giocare di più, ed è arrivato il Monza. Progetto serio, portato avanti da dirigenti che hanno già vinto, la possibilità di non cambiare casa anche ai figli (Lorenzo, 4 anni, e Adele Luna, 2) e di far crescere i giovani. Ho accettato. Ma durante il ritiro ho faticato molto. Scoprire che quel fuoco per il calcio che mi ha acceso per 30 anni non tornava è stato tremendo".

Quanto ha pesato l’infortunio sulla decisione finale?

"Ha accelerato un processo già in atto. Tanto che non escludo che un crack così serio fosse collegato al fatto che la testa non girava più nel modo giusto".