Insieme al fratello Salvatore, Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia fresco di rinnovo fino al 2030 con l'Inter, parla ai microfoni di Sport Mediaset raccontando le sue ambizioni. Una su tutte, quella di poter indossare un giorno la maglia nerazzurra: "Ho sempre detto che quello è il mio sogno, tornare un giorno a giocare per l'Inter, che è la squadra in cui sono praticamente nato calcisticamente, cresciuto. Ho fatto dieci anni nel settore giovanile, ho vestito quella maglia girando un po' per tutto il mondo, facendo tornei da quando ero piccolo e quindi sarebbe bello un giorno indossare quella della prima squadra".

Quanto ti manca per arrivare lì?

"Attualmente sono un giocatore di Serie B, quindi sicuramente un passaggio in Serie A ci vuole ed è la cosa principale che mi manca, poi vediamo".

Come sta andando l'esperienza con lo Spezia e quanto credete alla promozione diretta in Serie A?

"A inizio anno in pochi ci davano favoriti per la promozione in Serie A, però noi abbiamo continuato un percorso iniziato l'anno scorso con il mister Luca D'Angelo e adesso tocca solo crederci".

Pio, la scorsa estate ti hanno cercato vari club di Serie A, ma hai scelto di tornare a Spezia. Non ti sentivi ancora pronto?

"Secondo la mia opinione, quest'estate era giusto confermarsi un altro anno in Serie B per poi fare il salto magari l'anno prossimo".

Tornando all’Inter si era parlato della possibilità che tu giocassi il Mondiale per Club ma c'è anche l'Europeo Under 21.

"Sono due competizioni importantissime, sarà un onore fare parte o dell'una o dell'altra. Se poi andrò in ritiro con l'Inter, cercherò di sfruttarlo al meglio per far vedere tutte le mie potenzialità".

Voi siete giovanissimi, quindi sarete pieni di sogni. Qual è il vostro sogno più grande calcisticamente parlando?

"Il mio sogno, come ho detto prima, sicuramente è vestire la maglia dell'Inter e anche arrivare in Nazionale".

