Francesco Pio Esposito colpisce ancora e trascina lo Spezia alla vittoria contro il Südtirol, un 3-0 rotondo che permette alla squadra di Luca D'Angelo, ancora imbattuto in questa Serie B, di agganciare il Pisa al secondo posto e mettersi in scia del Sassuolo capolista. Prestazione a tutto tondo, quella dell'attaccante scuola Inter, che comprende: un gol annullato per un fallo di mano dopo pochissimi minuti, la rete del momentaneo 2-0 dopo l'iniziale vantaggio frutto di un autogol di Nicola Pietrangeli, sfruttando un rimpallo su Andrea Masiello dopo che un suo precedente colpo di testa è stato respinto dal portiere altoatesino Giacomo Poluzzi, poi qualche occasione sparsa qui e là durante tutta la partita, con tanto di palo centrato complice anche una deviazione di Antonio Colak, e l'assist di tacco che propizia il definitivo 3-0 di Luca Vignali.

Prestazione splendida per Esposito, che lascia il campo al minuto 78 sostituito da Edoardo Soleri. Il ragazzo di Castellammare è ormai sempre più anima di questo Spezia che sogna in grande. E l'Inter non può fare altro che fregarsi le mani...

