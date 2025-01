Fumata grigia: così viene sostanzialmente descritto in Argentina l'esito della trasferta in Italia del presidente del Newell's Old Boys Ignacio Astore, arrivato a Milano nei giorni per definire il trasferimento centrocampista Tomás Pérez all'Inter, una questione che può arricchirsi ancora di nuovi capitoli. Prima del rientro in Argentina, il numero uno della Lepra ha lanciato una controproposta per il Mata: 4 milioni di parte fissa e 4 milioni di bonus, in risposta al 3+4 messo sul tavolo dall'Inter. Una nuova offerta che ancora non ha trovato una risposta positiva da parte di Viale della Liberazione, visto che l'Inter era partita con l'intenzione di chiudere sia per Perez che per Mateo Silvetti, ma per quest'ultimo il presidente del club di Rosario ha fatto muro.

Secondo Ovacion, la situazione di stallo che si è venuta a creare, con l'Inter che difficilmente si spingerà ulteriormente sul piano economico, poiché la loro idea prioritaria era quella di negoziare per entrambi i calciatori, ha bloccato alcuni negoziati in entrata per il Newell's che si sarebbero definiti questo fine settimana, come quello del portiere Washington Aguerre e dell'attaccante Yamil Asad.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!