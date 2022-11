L'Inter in estate ha perso Ivan Perisic . La partenza del croato, soprattutto nei primi mesi, ha pesato tanto nell'economia del gioco della squadra di Simone Inzaghi , anche in termini di leadership . Spesso Perisic è riuscito lo scorso anno a cambiare l'andamento delle partite con le sue giocate e la sua forza fisica. L'Inter si era cautelata a gennaio con l'acquisto di Gosens , ma l'esterno tedesco non è riuscito nemmeno ad approfittare della partenza del croato e ora il suo posto in squadra è a forte rischio.

Fortunatamente l'Inter e Simone Inzaghi, grazie anche all'aiuto del ct azzurro Mancini, hanno scoperto di avere un tesoro in casa da poter sfruttare sulla fascia mancina: Federico Dimarco. Piccola premessa doverosa: il canterano nerazzurro è un giocatore differente da Perisic e ha mostrato lacune soprattutto in fase difensiva. La sua crescita esponenziale, così come la sua tecnica e classe, però non può essere messa in discussione e Dimarco in questa prima parte di stagione si è dimostrato un elemento chiave nello schiacchiere tattico dell'Inter, anche in termini di quella leadership persa con la partenza di Perisic.

I numeri sono completamente dalla sua parte: 15 presenze in A, 1052 minuti giocati, 3 gol e un assist (che diventano 3 considerando la Champions). Nelle partite giocate in Italia ha totalizzato 507 passaggi totali, con una precisione pari al 78%: di questi ben 27 rientrano nella voce "passaggi chiave". La media a partita è di 8 chilometri percorsi. Non va dimenticato che Dimarco, al pari di Calhanoglu, è a tutti gli effetti anche un fattore importante sui calci piazzati con il suo sinistro puro.