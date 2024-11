“È ancora presto per definire Inter-Napoli match scudetto, il campionato è ancora lungo e ci sono almeno quattro squadre che possono vincere il titolo. Di certo vincere sarà fondamentale per l’una e per l’altra squadra. Domenica, gli azzurri sono stati sorpresi dall'Atalanta, è stato preso in contropiede. Però ogni partita è a sé, ma gli azzurri arriveranno super tirati alla sfida contro l’Inter. Spero solo che i nerazzurri non abbiano le stesse amnesie che abbiamo visto contro Juventus, Venezia e tutte le altre…". Così Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell'Inter, nel suo intervento sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

Lukaku e Conte torneranno a San Siro.

"Spero Lukaku che si riprenda, è un grande campione. Mi rendo conto che ultimamente è un po’ appannato, ma ha un problema di condizione fisica. E ora contro Inzaghi avrà un motivo in più per far vedere quanto è bravo, per questo lo temo molto in vista dell’Inter… Speriamo non si risvegli proprio contro di noi (ride ndr)…. Mi auguro che non lo fischino, non sarebbe giusto fischiare nemmeno Conte, che ha fatto molto bene a Milano. Lukaku, forse, deve avere qualche rammarico per la finale di Champions giocata a Istanbul".

La Serie A come la vede?

"E' molto equilibrata. Tutti hanno preso le misure all’Inter, che non è più imprevedibile come nella passata stagione. Nel frattempo, le altre sono migliorate tanto. Napoli e Atalanta possono duellare per lo scudetto sino alla fine. La Juventus ha puntato su giocatori validi e su un allenatore molto bravo. Conosco bene Thiago Motta, avendolo avuto da giocatore all’Inter. Sta dimostrando il suo valore da allenatore ancor più che da calciatore. Chi scelgo tra Inzaghi e Conte per l'Inter? Mi piacciono moltissimo entrambi, li prenderei tutti e due".

