Anche per Rodrigo Palacio sono arrivati i 41 anni e l'Inter, dove l'argentino ha trascorso cinque anni di carriera, non dimentica di festeggiare il compleanno dell'argentino. "Compie oggi 41 anni Rodrigo Palacio. "El Trenza" ha vissuto cinque stagioni in nerazzurro - ricorda il club in una nota -. Arrivato nell'estate del 2012 ha totalizzato 171 presenze, condite da 58 reti.