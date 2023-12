È Thuram il migliore in campo di Lazio-Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il francese merita il 7,5 in pagella: "Una furia, il gol è quasi un premio". Mezzo voto in meno per il gemello Lautaro, autore del gol stappa-partita. Il 6,5 va invece a Sommer, Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco, mentre si fermano alla sufficienza i vari Darmian, Bisseck, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic e Mkhitaryan.

Senza voto Klaassen, unico insufficiente Calhanoglu con 5,5: "Per una sera l'Inter non passa da lui". E Inzaghi? 7.