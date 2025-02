Lautaro migliore in campo nell'Inter nella sfida vinta 2-1 con merito dai nerazzurri sulla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport premia il capitano argentino con un 7 in pagella: "Si può fare l’attaccante e risultare il migliore anche senza segnare. Una girata al volo, una traversa e una grande lettura dei momenti della partita".

Allo stesso livello Acerbi (7): "Due mesi e mezzo dopo, bentornato. Prestazione pressoché impeccabile, cancella Kean dal campo, si esalta quando deve lavorare di fisico. DI fatto, un acquisto".

E pure Barella (7): "La fotografia di una squadra che ha vinto di rabbia. Vorrebbe mangiare il campo, per poco non lo fa. Sfiora un gol da sogno in rovesciata, secondo tempo da top".

Da sottolineare la prova di Arnautovic (6,5): "Ingresso fortunato: entra lui e l’Inter passa. Trova di testa il gol vittoria ed esulta a spalle larghe. Non segnava in A a San Siro da un anno".

Buon impatto anche per Zielinski (6,5): "Grande qualità e ottima intensità messa al servizio della squadra. Dirige a modo suo ma non sbaglia praticamente niente, anzi gestisce bene i momenti caldi".

Il 6,5 va pure a Bastoni e Carlos Augusto. Sufficienti Sommer, Pavard, Mkhitaryan, Thuram, Zalewski e Frattesi. Insufficienti solo Calhanoglu e Darmian: 5,5. Senza voto Taremi.