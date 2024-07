Passaggio dedicato anche al dossier del nuovo stadio nel breve intervento di Beppe Marotta con i cronisti a margine della cerimonia di presentazione dei francobolli di Poste Italiane dedicati allo scudetto della seconda stella dell'Inter: "Se ci sono sviluppi? Per adesso no - la risposta del presidente nerazzurro -. Ci sono persone dedicate che stanno affrontando questo tema che, come sapete, è molto importante per noi. Tutto a tempo debito”.

