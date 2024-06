Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale campione d'Europa a Wembley nel 2021, è convinto che gli azzurri di Luciano Spalletti possano giocarsi le loro carte nel torneo continentale tedesco ormai alle porte: "L'Italia è una squadra giovane, siamo in mezzo a un ciclo che sta cambiando - la premessa dell'ex juventino a Sky Sport -. Dopo l'infortunio di Acerbi, l'età media si è abbassata ancora di più, però c'è Spalletti, un allenatore che è arrivato a un punto della sua carriera in cui ha dimostrato di essere al top. Ha qualcosa di speciale, un amore per la nazionale che è nato dal primo giorno. La speranza è che riesca a creare qualcosa di straordinario in questo mese. Sono eccitato e curioso di vederli".

Chiello, in seguito, si concentra su alcuni singoli: "Bastoni ha acquisito esperienza dopo anni di Champions e Nazionale. Anche il fatto di aver fatto lo scorso l'Europeo, seppur da da non protagonista, gli è servito: è un difensore importante. Barella è cresciuto a livello internazionale, c'è Jorginhho che è rientrato bene. Abbiamo il miglior portiere del mondo, Donnarumma, è una fortuna dopo Buffon e Zoff. Ma non va caricato di responsabilità che non deve avere, va visto come valore aggiunto".

