Partita difficile per Prontera, che perde il polso del match già nel primo tempo, commettendo diversi errori di valutazione e scontentando in particolare l'Inter. La moviola del Corriere dello Sport: "Fischia spesso in ritardo, più impegnato alla cura della falcata che alla sua efficacia - si legge -. Baschirotto su Lautaro, molto rude ma da giallo. Prima, Hjulmand calpesta il collo del piede di Calhanoglu: l’aver sfiorato il pallone lo salva dal rosso diretto, ma il fallo? Fermato Lukaku in contropiede solitario per un “non” fallo di Lautaro su Golzalez: è lui che gli calcia il piede. Ok il gol del Lecce e l'annullamento della rete a Lukaku nella ripresa. Contatto in area del Lecce fra Blin e Dzeko: vero, trattenuta di maglia, ma il nerazzurro si lascia cadere e questi sono i rigorini che Rocchi non vuole".