Dopo il sorteggio dei gironi del nuovo Mondiale per Club i tifosi sono in attesa di conoscere il calendario delle partite. Come riportato dalla FIFA il programma completo delle partite, compreso lo stadio e l'orario di inizio di ogni incontro, sarà finalizzato e pubblicato in base all'esito del sorteggio a tempo debito, considerando una serie di fattori tra cui criteri sportivi e altri incentrati sui giocatori, tifosi e diritti televisivi.

"L'Inter Miami CF, sorteggiata nel Gruppo A insieme a SE Palmeiras (BRA), FC Porto (POR) e Al Ahly FC (EGY), aprirà il torneo domenica 15 giugno 2025 contro l'Al Ahly, 12 volte vincitore della CAF Champions League. all'Hard Rock Stadium di Miami. I fan che desiderano tenersi aggiornati con le ultime notizie e informazioni sui biglietti per la FIFA Club World Cup 2025™ possono registrarsi su FIFA.com/tickets. Le informazioni sulla vendita dei biglietti e dell'ospitalità verranno rilasciate a tempo debito", si legge nella nota.