Come ti senti fisicamente? "Se gioco è perché posso aiutare la squadra, il mister non fa favori per farmi giocare. Se non sono pronto e fresco non gioco, per il bene della squadra. Cerco di dare il massimo e divertirmi ogni giorno, ogni partita".

Come arriva la squadra a questo appuntamento? "Veniamo da ottime partite giocate contro Barcellona e Napoli, il Milan è una squadra forte ma contiamo di far bene".

Com'è andata la preparazione?

"E' in progress, facciamo il meglio per prepararci al meglio. Il fuorigioco semiautomatico? Non dovete chiedere a me, noi giochiamo per vincere, il resto non ci interessa".

Come si affrontano queste partite?

"Ho giocato molte finali ma è la prima supercoppa italiana contro il Milan per me, una partita differente ma se giochi con la testa fredda e massima attenzione cerchi per non commettere errori".

Hai vinto la Supercoppa in tutti e 4 i Paesi in cui ha giocato, sei una sorta di portafortuna? Cosa cambia rispetto all'ultimo incontro con il Milan?

"Sì ho vinto 4 supercoppe e spero di vincere la quinta con l'Inter. E' molto importante per me la carriera e per il club. L'ultimo derby con il Milan non siamo stati bravi, non abbiamo iniziato bene la stagione e abbiamo avuto delle difficoltà, ma abbiamo vinto poi contro squadre forti come Barcellona, Napoli, possiamo giocare a un nuovo livello e vincere stavolta".

Milan in difficoltà, Inter favorita?

"Penso che il Milan stia bene, non ci sono favoriti. Giocheremo la nostra partita e il resto non ci interessa, se giochiamo bene niente ci può fermare".