La chiave qual è? "Avrei detto Lukaku. Mi ha sorpreso rivederlo a Milano dopo un anno, ma l’atmosfera a Londra si era fatta pesante: troppe chiacchiere uccidono la concentrazione... L’infortunio, però, non ci voleva e allora dico Lautaro: sa come colpire, può dare fastidio al Milan, mi piace perché suda per ogni palla e senza Romelu sa già cosa fare. E mai sottovalutare l’orgoglio di Dzeko".

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lothar Matthäus alla vigilia del derby di Milano, una partita che il tedesco conosce benissimo. "È per partite come queste che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nel derby è unico per questa rivalità che accende la città. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego".

Il suo amico Klinsmann ha detto che Barella sta diventando un piccolo Matthäus: esagerato?

"Penso che Jurgen si riferisca allo stile e alla posizione, al lavoro per la squadra. Io sono arrivato a Milano a 27 anni e lui ne ha 25 ora che è alla quarta stagione... Ha tempo di crescere e, se lo farà nella maniera giusta, come ho fatto io, può diventare il migliore in assoluto nel suo ruolo. E per Mancini la base della ricostruzione. C’è una parola italiana che mi piace, “trascinare”: ecco Barella trascinerà".

Ci sarà pure un modo per impensierire questo Bayern?

"La linea difensiva è alta, la puoi attaccare alle spalle in velocità come ha fatto Thuram del Borussia Monchengladbach. Servirebbe proprio un Lukaku o magari un Leao, il milanista più pericoloso in un derby che sarà molto aperto...".

Stupito che Gosens abbia rischiato di tornare in Germania.

"Il problema è che l’Atalanta, con tutto il rispetto per il cammino incredibile fatto in questi anni, non è l’Inter: lì non fa le stesse corse e forse è anche meno libero di testa. Ma serve solo tempo. E non credevo molto alle voci sul Bayer Leverkusen...".