Entrando nella stanza dei cimeli, dove conserva oggetti vari legati alla sua carriera nel calcio, Marco Materazzi oggi ha presentato il retroscena dietro la maglia che gli ha regalato il Fenomeno Ronaldo: "E' la maglia del mio idolo, del giocatore più forte della storia - ha raccontato Matrix su Instagram -. Ronaldo il Fenomeno, quello vero, gli ho visto fare cosi inimmaginabili. Ogni allenamento mi nascondevo per non fare gli uno contro uno perché ti umiliava. Questa maglia me l'ha data firmata nel 2014 ma è del 2002, la indossava nel Mondiale giapponese. Con lui ho sempre avuto un grandissimo rapporto, da avversario sapeva che doveva fare il bravo perché gli dicevo scherzando che io le sue finte non le capivo e andavo diretto. Nei derby ha sempre avuto grandissimo rispetto e per questo lo ringrazierò per sempre".