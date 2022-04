"Il momento simbolico in cui l’Inter ha perso le sue sicurezze è quello della scivolata di Brozovic nel derby. Palla a Sanchez che, in equilibrio precario, l’ha persa, e il Milan è andato in gol. Da lì, tutto è cambiato. È come se si fosse spento qualcosa. È sopraggiunta la paura, sono mancate le certezze". Lo dice Marco Materazzi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi.

Juve-Inter fino a poco tempo era la sfida tra una squadra in crisi e un’altra quasi con lo scudetto in mano. E ora?

"Ora l’Inter che deve ritrovare la strada perduta. La Juve in questo momento è più compatta".

Giuste le critiche all’Inter?

"Fino al derby no. L’Inter era nella situazione ideale. Ora il Milan va avanti con entusiasmo e altre, tipo l’Inter, si sono un po’ fermate. Ma la qualità c’è, i giocatori ci sono, l’allenatore anche. La verità è che le grandi si vedono in questi momenti. Se le cose vanno male, bisogna fare gruppo e ricordare le vecchie certezze".