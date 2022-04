In visita in Australia per aiutare a gestire il progetto avanzato dalla Genova International School of Soccer a Sydney e Melbourne, Marco Materazzi si concede ad una lunga intervista ai microfoni di KEEPUP in cui percorre anche diverse tappe della sua vita interista. A partire dal celebre saluto con José Mourinho la notte del 22 maggio 2010, pochi minuti dopo la Champions League conquistata dai nerazzurri: "Quando è uscito dal Bernabeu, abbiamo pianto perché gli ho detto: 'Ehi amico mio, mi hai lasciato con quell'allenatore' perché sapevo che dopo di lui sarebbe arrivato uno che per noi non andava bene". Ovvero Rafa Benitez: "Penso che se fosse (Mourinho, ndr) rimasto con noi per un altro anno o due avremmo potuto vincere tutto. Forse non la Champions ma il titolo. Avevamo un'ottima squadra, con giocatori molto bravi. Abbiamo meritato di vincere anche nel 2011, ma i primi sei mesi sono stati molto brutti. A gennaio eravamo 19 punti in meno del Milan. Poi siamo arrivati ​​al derby con un punto in meno. Se avessimo vinto quel derby, forse avremmo conquistato il titolo. Non è andata bene ma forse se Mourinho fosse rimasto con noi forse avremmo vinto facilmente il campionato. È la vita. Rispettiamo la sua decisione. Poi è andato al Real Madrid, uno dei migliori club del mondo. Questo è il calcio".

Matrix si sofferma poi sul tecnico spagnolo, successore in nerazzurro dello Special One: "Quando lui (Mourinho, ndr) se ne andò, arrivò un allenatore diverso che non mi piaceva, Benitez. Abbiamo vinto il Triplete con Mourinho. Quando è arrivato abbiamo vinto tanti titoli, ma il nostro obiettivo era la Champions League: era il mio obiettivo, il suo obiettivo, il nostro obiettivo. Questa squadra ha avuto tanti giocatori dal 2001 in poi come me, Cordoba, Zanetti e Toldo per migliorare passo dopo passo ogni anno, e per cercare di vincere il Triplete. Poi l'abbiamo vinto nel 2009/10. È stato fantastico per me e per tutti. Ho vinto la Coppa del Mondo nel 2006. Ho iniziato a vincere trofei a 33 anni. Poi finire con la Champions per me è stato il massimo perché volevo il massimo con la Nazionale e con il club. Per me è stato fantastico".