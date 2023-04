Il ruolo di José Mourinho nella creazione dell'Inter del Triplete è stato fondamentale. E Marco Materazzi lo ribadisce parlando ai microfoni di Italian Football TV: "Quando arrivò cambiò la mentalità. Eravamo la miglior squadra d’Italia: io ho giocato coi migliori, Batistuta, Ronaldo, Vieri, Veron, Crespo, Zanetti, Samuel, Lucio, Julio Cesar, Stankovic. Non puoi perdere con questi. Ma non riuscivamo a fare quello step per vincere la Champions League: devi essere fortunato, devi gestire i dettagli. Vincemmo la Coppa Italia a Roma con la Roma, eravamo 60mila loro e 20mila noi, non fu facile. Con Mourinho giocai sempre in Coppa Italia, lui credeva in me e lo sapevo: potevo lottare coi leoni perché ero in fiducia”.