Un pensiero per i tifosi dell'Inter a cui non è stato permesso di entrare al do Dragao, nonostante avessero il biglietto.

"Ringrazio i tifosi presenti prima di tutto, poi dico che sono vicino a quel migliaio di tifosi che non sono potuti entrare allo stadio. Domani faremo un esposto alla UEFA per capire cosa è successo, è un fatto grave che non si deve più ripetere perché ho visto piangere dei bambini, delle famiglie intere. E' l'aspetto amaro di questa serata".

Cosa significa aver riportato l'Inter ai quarti?

"E' merito della squadra e di Inzaghi, che ha subito anche critiche ingiuste. Ora affrontiamo il finale di stagione con tre obiettivi importanti da raggiungere, sempre con impegno".