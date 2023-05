Il Tribunale federale Nazionale ha dato l'ok al patteggiamento trovato fra la Procura Federale e la Juventus nell’udienza sulla 'manovra stipendi', il secondo filone nato dall’invio delle carte dell’indagine penale 'Prisma' della procura della repubblica di Torino. Al club bianconero è stata comminata una ammenda di 718240 euro. Stralciata, invece, la posizione dell'ex presidente Andrea Agnelli, che non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e andrà dunque a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini hanno patteggiato. Il comunicato del TFN:

ll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara efficaci e applica le seguenti sanzioni:

- per la società Juventus FC Spa, euro 718.240,00 (settecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) di ammenda;

- per il sig. F. P., euro 47.000,00 (quarantasettemila/00) di ammenda;

- per il sig. P. N., euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) di ammenda;

- per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. P. M., euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

- per il sig. G. M., euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) di ammenda;

- per il sig. S. B., euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2023