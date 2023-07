La questione sponsor in casa Inter sembra prendere ora una direzione ben precisa, con Paramount+ in netto vantaggio per ritagliarsi il posto al centro della maglia nerazzurra della prossima stagione. Lo scenario, emerso nelle ultime ore, è confermato anche dai colleghi di Sky Sport, che individuano in lunedì il giorno decisivo per la decisione definitiva.

Calcio e Finanza aggiunge inoltre un dettaglio importante sulla trattativa saltata con Wizz Air. "Secondo quanto appreso - scrive CF -, il no all’opzione Wizz Air sarebbe arrivato direttamente dal presidente Steven Zhang, che avrebbe bocciato (anche in maniera risentita) la proposta non ritenendola idonea per quanto riguarda il posizionamento del brand Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!