"Romelu Lukaku è stato avvistato mentre fumava una sigaretta elettronica". La notizia falsa pubblicata dal tabloid 'The Sun' è stata smontata nel giro di pochi minuti dal diretto interessato, che non le ha mandate a dire ai colleghi inglesi, colpevoli di averlo scambiato con un'altra persona, facendo intendere di voler andare per vie legali: "Il giornale Sun... Ragazzi, state giocando con quello sbagliato. Continuate a farlo... - ha scritto Big Rom all'interno delle sue Instagram Stories -. I miei vi contatteranno molto presto. Non sono io quello della foto, avete anche postato informazioni sbagliate".