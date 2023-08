Tre Q&A per conoscere meglio Emil Audero, giocatore nato in Indonesia ma cresciuto in Italia. Il nuovo portiere dell'Inter si fa conoscere meglio rispondendo a tre domande che lo riguardano: Italia o Indonesia? Quando sei più italiano? Viene incalzato da Inter.it. "Per l’aspetto emotivo e caratteriale tiro fuori il mio essere italiano. Dall’altra parte invece bilancio con la calma e la serenità, aspetto indonesiano" dice.

Cosa ascolti prima delle partite?

"Da un genere rock a uno più pop".

Il tuo film preferito?

"Notthing Hill, sono romanticone e per quanto riguarda le Serie TV dico Picky Blinders".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!