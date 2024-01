Stasera, Lautaro Martinez potrebbe vincere il primo trofeo da capitano dell'Inter sollevando nel cielo di Riyadh la Supercoppa italiana. Un appuntamento che il Toro ha inquadrato così in esclusiva per Radio TV Serie A: "Sicuramente è importante essere arrivati a giocare un'altra finale perché significa che stiamo facendo un grande percorso di crescita. Se siamo qui è perché stiamo lavorando benissimo, dobbiamo continuare su questa strada. Speriamo di fare il meglio per alzare la Coppa, che è il nostro obiettivo".

L'Inter sembra una macchina perfetta, può migliorare in qualcosa?

"Sicuramente sì, nella continuità di gioco. Con la Lazio abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di grande livello, ora affronteremo il Napoli, una delle squadre più forti d'Italia che ha vinto lo scudetto nella passata stagione. Dovremo fare una gara di grande attenzione e intensità, dobbiamo prepararci bene".

Venti gol a metà stagione, dove vuoi arrivare? Quanto è stato importante Inzaghi per te?

"E' stato importantissimo perché dà fiducia a tutti. E' sempre un bene lavorare con il sorriso e tanta energia, poi arrivano i risultati. Io voglio arrivare il più in alto possibile, sto bene fisicamente e mentalmente: sono contento di quello che sto facendo".

