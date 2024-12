La Superlega ci riprova. A22, l'agenzia che ha in dote il progetto del maxicampionato europeo per club, rilancia l'iniziativa proponendo un formato rinnovato e rebrandizzato: si chiama Unify League, dal nome della piattaforma che nelle intenzioni dovrebbe trasmettere i match in diretta, il nuovo format che comprende 96 squadre divise in quattro categorie. Le prime due divisioni, denominate Star e Gold, comprenderebbero 16 squadre divise in due gironi da otto, mentre le divisioni inferiori, chiamate Blue e Union, sarebbero composte da quattro gironi da otto squadre. Tutti i posti sarebbero assegnati in base ai piazzamenti nei campionati nazionali.

Due posti nella Star League e sette nella Gold saranno assegnati attraverso una serie di turni di play-off; i vincitori delle due competizioni si aggiudicheranno automaticamente un posto nella massima serie per la stagione successiva. A22 prevede che le 14 partite della fase di campionato si giochino tra settembre e aprile. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno poi alla fase dei quarti di finale con partite di andata e ritorno, mentre le vincitrici accederanno a una settimana di Final Four con partite singole per decretare i vincitori. Sebbene non sia stata ancora fissata una data di inizio ufficiale, secondo quanto appreso da SunSport l' obiettivo provvisorio è il lancio della competizione a settembre 2026.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!