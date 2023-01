Una bella iniziativa a tinte nerazzurre da parte della Curva Nord, che sarà presente anche a Riyadh per sostenere l'Inter nel derby di Supercoppa contro il Milan. La tifoseria organizzata ha reso nota un'iniziativa di 'diffusione del brand', con l'intento di condividere anche con i tifosi arabi queste ore di supporto alla squadra e di entusiasmo. "Oltre celebrare il fatto di poter dire d’aver presenziato ad un evento unico per la distanza da Milano dalla quale si è svolto e l’insolita location, a prescindere dal risultato che regalerà il campo, i rappresentanti della Curva in Arabia hanno già sicuramente vinto nella partita della simpatia con una bella iniziativa in giro per le città saudite.

In attesa dell’incontro di stasera, i ragazzi della Nord in visita delle principali località del Regno Arabo, hanno distribuito più di 10.000 adesivi coi loghi dell’Inter e della Nord alla gente che hanno incontrato.

Grandissimo il gradimento dimostrato dai tanti residenti sorpresi positivamente dall’iniziativa.