Dopo la finale persa di misura contro il Manchester City, l'Inter è chiamata ad un'altra grande Champions League per confermarsi tra le squadre più forti d'Europa. Ancora una volta San Siro cercherà di spingere la squadra di Inzaghi verso altri storici successi. Dalle ore 12 di giovedì 27 luglio, gli abbonati alla stagione 2023/24 hanno la possibilità di acquistare il Champions Pack in prelazione, confermando il proprio posto fino a lunedì 28 agosto.

CONFERMA POSTO ABBONATI

Gli abbonati alla Serie A 2023/24 possono confermare il proprio posto fino alla mezzanotte di lunedì 28 agosto, assicurandosi il miglior prezzo disponibile. Il Champions Pack comprende tutte e 3 le partite del Group Stage di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 31 agosto. Verrà caricato digitalmente sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio esattamente come in occasione delle gare di campionato.

POSTI RISERVATI ALLA UEFA

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee, alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA. Pertanto, la prelazione riservata agli abbonati dei settori Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Tribuna Arancio Centrale 160/162, Poltroncina Arancio (settore 163), Secondo Arancio Centrale (settore 268) e Terzo Rosso Centrale (settore 330) non potrà essere esercitata sul proprio posto di abbonamento. I tifosi coinvolti avranno tuttavia a disposizione due giorni per acquistare il posto che preferiscono tra quelli rimasti disponibili, allo stesso miglior prezzo della conferma posto, dalle 12 di martedì 29 agosto e fino alle 10 di giovedì 31 agosto.

VENDITA DOPO IL SORTEGGIO

Successivamente al sorteggio del Group Stage, che avverrà nella giornata di giovedì 31 agosto, verranno comunicate le modalità di vendita per gli eventuali pacchetti rimasti disponibili e per i biglietti dei singoli match.

DOVE ACQUISTARE

Il Champions Pack è acquistabile online su Inter.it, senza commissioni. Restano attivi anche tutti i consueti punti vendita ufficiali, ovvero gli uffici Inter dello stadio San Siro e l'Inter Store Milano.