Intervistato da 1 Station Radio, Claudio Anellucci, ex agente di Edinson Cavani ha rivelato un retroscena di mercato relativo all'attaccante, seguito in passato anche dall'Inter: "Non era ancora attenzionato dal Napoli, anzi avevamo un accordo con l’Inter e probabilmente il film sarebbe stato diverso, perché difficilmente avrebbe fatto meglio di quanto fatto in azzurro, poi chissà. Per quindici giorni Branca sparì e, in maniera anche fortuita, si aprirono le porte del Napoli.

n altro aneddoto che voglio raccontarvi è che, mentre ero in treno per andare a firmare coi partenopei, il figlio di Zamparini diede la notizia ai giornali e il mio telefono andò in fumo. Risposi ad un solo giornalista napoletano, aprii l’acqua della doccia e gli feci sentire il rumore, fingendo di essere al mare per smentire e per chiudere serenamente la trattativa", ha concluso.

