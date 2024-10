Ci sono anche tre interisti nella lista dei 23 convocati dell'Italia per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele. Nell'elenco del ct Luciano Spalletti sono regolarmente presenti i nomi di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Oltre a Francesco Acerbi e Matteo Darmian, resta a casa anche Nicolò Barella, in fase di recupero dalla distrazione al retto femorale della coscia destra.

La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2024

