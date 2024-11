Ardian Ismajli, capitano della Nazionale albanese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca che chiuderà il girone di Nations League della squadra di Sylvinho. Il centrocampista dell'Empoli è stato fatto oggetto anche di domande sul mercato e sul possibile interesse da parte di Inter e Juventus, ma ha preferito dribblare l'argomento: "Inter e Juventus su di me? Non vorrei parlare di mercato, abbiamo una partita importante da affrontare. Dopo la Nazionale scoprirete cosa succederà a gennaio".

