E' Simone Inzaghi il vincitore della XIII edizione del ''Premio Enzo Bearzot', riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acli insieme alla Figc. "Tecnico duttile e pragmatico, Simone Inzaghi alimenta la costanza dei successi delle sue squadre con un calcio brillante e propositivo che nell'esperienza all'Inter ha trovato vette altissime. Accomunato ad Enzo Bearzot dalla serietà caratteriale e dall'avere coronato in panchina il percorso di crescita nel calcio dopo la carriera in campo, Inzaghi lo ricorda anche nella gestione del cosiddetto spogliatoio con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa. Caratteristica che - come fu per il Vecio - è fondamentale per i suoi risultati", la motivazione con cui la giuria ha insignito il tecnico piacentino del premio che verrà consegnato il prossimo 22 aprile, al Salone d’onore del Coni.

L’annuncio è avvenuto presso la sala ‘Paolo Rossi’ della Figc alla presenza del numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo che nella mattinata, la giuria del premio, coordinata dal capo redattore sport Ansa nazionale, Piercarlo Presutti, si è riunita per la decisione. Inzaghi succede al ct della Nazionale Luciano Spalletti, vincitore nella passata stagione.

Subito dopo la proclamazione, come si legge su La Repubblica, è arrivato il messaggio di Simone Inzaghi: "Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo di calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”.

