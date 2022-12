Da una Supercoppa all'altra. Simone Inzaghi, nel corso dell'intervista per lo speciale di Sport Mediaset 'I Re del Calcio', rivive la grande vittoria di inizio 2022 contro la Juventus suggellata dal gol sul gong del secondo tempo supplementare di Alexis Sanchez, coronata dalla sua irrefrenabile esultanza: "Qua ho fatto un bello scatto (ride, ndr). Poi mi sono reso conto che i ragazzi andavano dalla parte opposta, non sapevo ancora se era il triplice fischio, ma se avessi saputo che era finita probabilmente avrei continuato a correre”. Rapporto speciale, quello col suo gruppo, sul quale dovrà fare leva in vista della ripresa del campionato: "In tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto col mio staff e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli".