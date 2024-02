Tra le interviste nel post-partita, Simone Inzaghi si è fermato anche ai microfoni di Sportitalia per commentare il successo contro l'Atletico Madrid. "Sapevamo della difficoltà della gara e che trovavamo un'ottima squadra, fisica e tecnica, ma i ragazzi sono stati eccezionali - dice -. Il risultato, per quanto visto in campo, è stato stretto ma non dimentichiamo il valore dell'avversario. Gli attaccanti? Stanno lavorando benissimo e devono continuare così. Arnautovic e Sanchez sono straordinari, ci hanno aiutato e ci aiuteranno. Mi stanno soddisfacendo entrambi per come lavorano. Simeone? Fa sempre tanto piacere vederlo, è un grandissimo tecnico ed è stato un grande compagno di squadra".

Proprio con il tecnico dei colchoneros Inzaghi ha avuto modo di scambiare un abbraccio mentre stava affrontando le domande nella pancia del Meazza.