Altro giro di interviste pre-Salisburgo quello al quale si sono sottoposti Simone Inzaghi e Marko Arnautovic. Non poteva mancare l'analisi dell'allenatore nerazzurro ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'euro sfida di questa sera alla Red Bull Arena.

Avete avuto poco tempo dopo Bergamo, quanto è stato utile aver affrontato il Salisburgo due settimane fa?

"Senz'altro abbiamo visto che squadra ci aspetterà. L'avevamo già affrontata anche in pre-campionato, è una squadra fisica, tecnica, che giocherà nel loro stadio. Sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi".

A San Siro avete visto come la loro fisicità può far male. Avete lavorato su qualche dettaglio in più?

"Sappiamo che ci saranno diversi momenti della gara: momenti in cui avremo più campo e altri in cui ne avremo meno. Dovremo essere bravi quando ci sarà da soffrire e quando ci sarà da attaccare".

Vincere significherebbe una qualificazione matematica. Quanto può essere importante visto il calendario?

"Il calendario lo conosciamo, sapevamo che dopo la Roma avremmo avuto che su sei partite cinque sarebbero state in trasferta. Sappiamo l'importanza di San Siro per noi, però stiamo facendo bene anche fuori e dobbiamo continuare con questo trend".

