SImone Inzaghi è sorridente ai microfoni di Dazn a fine partita: "Io sceglierei sempre i miei attaccanti rispetto agli altri (in studio si fa il paragone con i grandi attaccanti del passato, ndr), stanno lavorando benissimo. Abbiamo perso Arnautovic per un po' di tempo e andiamo avanti con i tre che stanno facendo un ottimo lavoro".

Stava per togliere Thuram poi la scelta è ricaduta su Sanchez.

"Stavo pensando, Sanchez e Thuram stavano facendo bene entrambi, ho optato per più fisicità ma Sanchez sta facendo un ottimo lavoro e deve continuare così".

Questa crescita quanto è dovuta al percorso Champions dello scorso anno?

"Mentalmente ci ha dato tanto ma dal 13 luglio i ragazzi lavorano bene sui nostri principi, siamo insieme da tanto tempo, devono continuare così, stiamo lavorando tanto, mi serve l'apporto di tutti perché a volte si rientra da trasferta tardi la sera e poi bisogna preparare partite in poco tempo come quella di martedì col Benfica".

Asllani è più pronto ora?

"Sta lavorando molto bene, deve continuare così, è con noi da un anno e mezzo, sta crescendo. Giocare all'Inter non è come giocare al'Empoli ma sta crescendo e stasera ci ha dato una granadissima mano".

Record di Lautaro di reti in una partita, come si tiene fuori?

"Può stare fuori come tutti gli altri, stasera ha iniziato in panchina per rifiatare, veniva da tante partite ravvicinate, ci mette sempre tutto non molla mai e aveva bisogno di riposo. E' stato bravo come i compagni che gli hannoi dato degli ottimo palloni. Ha sempre fatto bene fin dai primi anni, ha sempre giocato tanto, ora è capitano si sente più leader ma ha sempre lavorato bene. Ha messo tanta esperienza, ha vinto tanti trofei, è campionato del mondo, continuerà a crescere lavorando come lavora sempre ad Appiano".

Il poker più bello quello di Lautaro oggi, Inzaghi col Marsiglia o Parolo col Pescara?

"Sicuramente Inzaghi col Marsiglia (ride, ndr). Lautaro è partito bene deve continuare a lavorare poi quel che sarà lo vedremo partita dopo partita. In Serie A nessuna partita è semplice come il primo tempo di oggi ci ha dimostrato".