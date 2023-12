Intervistato dal Messaggero Veneto in qualità di doppio ex di Inter e Udinese, Andrea Stramaccioni ha provato ad anticipare i temi della sfida in programma domani sera, a San Siro: "Per non uscire con un ko, i friulani devono tenere conto di due macro-premesse: disputare una partita perfetta e sperare che l'Inter conceda qualcosa dal punto di vista dell'intensità mentale, come già successo con Sassuolo e Bologna - le parole di Strama -. Non dimentichiamo che il gruppo di Inzaghi giocherà come a Napoli conoscendo già il risultato della Juventus, un aspetto non da poco a livello psicologico".

Spostando il focus sul piano tattico, Stramaccioni è convinto che sia un vantaggio per i bianconeri il fatto che Cioffi opporrà ai nerazzurri un 3-5-2: "Aiuterà, lo si è visto nella gara con la Juventus dello Stadium. Una solida contrapposizione soprattutto in mezzo al campo e sulle corsie dei quinti può potenzialmente limitare i nerazzurri".

Si passa, poi, a parlare di Lazar Samardzic, promesso sposo nerazzurro in estate, che per le note vicende legate ai suoi procuratori non è mai arrivato alla corte di Inzaghi: "Ha personalità, vorrà a tutti i costi far bene. Per me la sfida con l'Inter sarà uno stimolo a dimostrare di confermare e meritare quel livello".

Stramaccioni, infine, si concentra su Marcus Thuram, la vera sorpresa di questo avvio di Serie A: "Può essere considerato l'acquisto top dell'estate italiana assieme a Lukaku. Ma il centravanti della Roma era già una realtà del campionato, Marcus no e ha avuto un impatto come solo i grandissimi. Ha inciso con gol, assist e prestazioni a San Siro, uno dei palcoscenici più esigenti al mondo".

