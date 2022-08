E' prevista una cornice di pubblico delle grandi occasioni per Inter-Spezia, la gara in programma sabato sera alle 20.45 che segnerà l'esordio stagionale in casa dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Restano gli ultimi biglietti per far registrare il tutto esaurito al Meazza, ecco le informazioni per l'acquisto, così come da comunicazione del club:

Acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare a soli 10 euro un tagliando per il terzo anello rosso per i minori di 16 anni. Una promozione per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro.