L'Inter annuncia in un comunicato ufficiale l'apertura di una nuova Academy nella città di Fuzhou. Come riporta la nota, è la terza apertura in Cina e la prima dopo la pandemia di Covid. Il progetto sarà operativo da inizio ottobre e andrà ad aggiungersi a Inter Academy Hong Kong, aperta nel 2018, e Inter Academy Yihai-Beijing, inaugurata nel 2016.

“La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel percorso di espansione di Inter Academy in Cina e testimonia la grande attrattiva dei nostri colori in un mercato per noi di rilevanza strategica - afferma il Ceo Alessandro Antonello - La Cina è la casa dei nostri azionisti, siamo stati il primo Club italiano a giocare nel Paese e oggi i nostri supporter cinesi traguardano quota 150 milioni. È quindi un motivo di grande soddisfazione iniziare questa nuova avventura in collaborazione con un partner di rilievo come Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd".

"Oggi siamo molto onorati di annunciare la costituzione ufficiale di Inter Academy Fuzhou. Questo è un progetto molto importante per noi perché la città ha tanti tifosi e appassionati che da sempre sostengono con entusiasmo l'Inter. Il progetto punta a coprire l'intera area della nostra città, seguendo le linee guida di Inter Academy. L'obiettivo principale è quello di migliorare i nostri giovani non solo come calciatori ma anche come uomini e donne. Grazie ancora all'Inter per averci scelto. Faremo di tutto per sviluppare il progetto al meglio!” ha sottolineato Hu Lei, presidente di Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd.